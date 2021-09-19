Білорусь: фігурантам "справи TUT.BY" продовжили утримання під вартою на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Співробітникам білоруської компанії TUT BY MEDIA і пов’язаним з фірмою проєкт, які проходять у справі про ухилення від “сплати податків в особливо великому розмірі”, продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Про це в суботу, 18 вересня, повідомило на своєму сайті видання Zerkalo.io, яке в липні запустила екскоманда білоруського порталу Tut.by, передає УНН.
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Журналісти нагадали, що одинадцять фігурантів ось уже чотири місяці залишаються в слідчому ізоляторі (СІЗО). Правозахисники вважають обвинувачених у справі політв’язнями.
Обшуки в редакції Tut.by
Співробітники Департаменту фінансових розслідувань 18 травня прийшли в офіси редакції Tut.by і реєстратора доменних зон Hoster.by, а також додому до ряду журналістів. Відносно “посадових осіб” TUT BY MEDIA було порушено кримінальну справу за звинуваченням в ухиленні від “сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі”. У справі було затримано 15 осіб.
Цілий ряд європейських політиків виступили з жорсткою критикою дій білоруської влади. Так, члени Європарламенту оприлюднили заяву, в якому “рішуче засудили неослабним репресії з боку режиму” правлячого в Білорусі Олександра Лукашенка щодо незалежних ЗМІ.
Гендиректору Hoster.by змінили запобіжний захід
На початку вересня був змінений запобіжний захід гендиректору Hoster.by Сергію Повалішеву. Крім нього три людини, які проходять у справі — Юлія Чернявська, Ірина Костюченко та Катерина Ткаченко, — перебувають під домашнім арештом.
До цього, 13 серпня, суд Центрального району Мінська визнав недержавне видання Tut.by і його аналоги в соціальних мережах і месенджерах “екстремістськими”. Рішення суду торкнулося і Zerkalo.io. Його колектив вирішив оскаржити вердикт і пообіцяв не припиняти роботу. Претензії МВС Білорусі є безпідставними, а співробітники дотримуються принципів журналістики і білоруські закони, заявила команда Zerkalo.io.