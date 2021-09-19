Беларусь: фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сотрудникам белорусской компании TUT BY MEDIA и связанным с фирмой проект, которые проходят по делу об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил на своем сайте издания Zerkalo.io, которое в июле запустила экс-команда белорусского портала Tut.by, передает УНН.