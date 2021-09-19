Беларусь: фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113888 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126746 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110762 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109446 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138143 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121725 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161471 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143256 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172989 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Беларусь: фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца

Беларусь: фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сотрудникам белорусской компании TUT BY MEDIA и связанным с фирмой проект, которые проходят по делу об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил на своем сайте издания Zerkalo.io, которое в июле запустила экс-команда белорусского портала Tut.by, передает УНН.

Детали

Журналисты напомнили, что одиннадцать фигурантов вот уже четыре месяца остаются в следственном изоляторе (СИЗО). Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.

Обыски в редакции Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении “должностных лиц” TUT BY MEDIA было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от “уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”. По делу были задержаны 15 человек.

Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором “решительно осудили неослабевающим репрессии со стороны режима” правящего в Беларуси Александра Лукашенко относительно независимых СМИ.

Гендиректору Hoster.by изменили меру пресечения

В начале сентября была изменена мера пресечения гендиректору Hoster.by Сергей Повалишеву. Кроме него три человека, которые проходят по делу — Юлия Чернявская, Ирина Костюченко и Екатерина Ткаченко, — находятся под домашним арестом.

До этого, 13 августа, суд Центрального района Минска признал негосударственное издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах “экстремистскими”. Решение суда коснулось и Zerkalo.io. Его коллектив решил обжаловать вердикт и пообещал не прекращать работу. Претензии МВД Беларуси являются безосновательными, а сотрудники придерживаются принципов журналистики и белорусские законы, заявила команда Zerkalo.io.

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