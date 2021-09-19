Беларусь: фигурантам "дела TUT.BY" продлили содержание под стражей на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сотрудникам белорусской компании TUT BY MEDIA и связанным с фирмой проект, которые проходят по делу об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере", продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил на своем сайте издания Zerkalo.io, которое в июле запустила экс-команда белорусского портала Tut.by, передает УНН.
Детали
Журналисты напомнили, что одиннадцать фигурантов вот уже четыре месяца остаются в следственном изоляторе (СИЗО). Правозащитники считают обвиняемых по делу политзаключенными.
Обыски в редакции Tut.by
Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении “должностных лиц” TUT BY MEDIA было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от “уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”. По делу были задержаны 15 человек.
Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором “решительно осудили неослабевающим репрессии со стороны режима” правящего в Беларуси Александра Лукашенко относительно независимых СМИ.
Гендиректору Hoster.by изменили меру пресечения
В начале сентября была изменена мера пресечения гендиректору Hoster.by Сергей Повалишеву. Кроме него три человека, которые проходят по делу — Юлия Чернявская, Ирина Костюченко и Екатерина Ткаченко, — находятся под домашним арестом.
До этого, 13 августа, суд Центрального района Минска признал негосударственное издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах “экстремистскими”. Решение суда коснулось и Zerkalo.io. Его коллектив решил обжаловать вердикт и пообещал не прекращать работу. Претензии МВД Беларуси являются безосновательными, а сотрудники придерживаются принципов журналистики и белорусские законы, заявила команда Zerkalo.io.