Білий дім відкинув заяви Пхеньяна про вороже характер політики США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. США відкинули заяви Пхеньяна про те, що політика Вашингтона щодо Північної Кореї носить ворожий характер. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи в програмі “На цьому тижні” на каналі АВС у неділю, передає УНН.
Цитата
“Метою нашої політики щодо Північної Кореї не є ворожість. Її метою є рішення”, — заявив Салліван.
Метою США як і раніше є денуклеаризація Корейського півострова, і Вашингтон готовий включитися в дипломатичну роботу і обговорювати практичні заходи для досягнення цієї мети, додав він.
Що передувало
Раніше в неділю Північна Корея розкритикувала США і їх союзників в Південній Кореї, заявивши, що недавні заяви з Вашингтона свідчать про ворожу політику, яка вимагає відповідної відповіді Пхеньяну.
Заяви, передані державним інформагентством ЦТАК, прозвучали після того, як Білий дім повідомив у п’ятницю про завершення багатомісячного аналізу політики щодо Північної Кореї, підкресливши виклики, що стоять перед президентом Джо Байденом, який прагне підкреслити відмінність між своїм підходом і невдачами своїх попередників.
В одній із заяв представник МЗС Північної Кореї звинуватив Вашингтон в образі гідності вищого керівництва країни, яке, за його словами, виразилося в критиці положення з правами людини в Північній Кореї.
В іншій заяві директор департаменту МЗС КНДР у справах США Квон Чон Гин послався на виступ Байдена в Конгресі в середу, в якому президент заявив, що ядерні програми Північної Кореї та Ірану представляють загрозу і що ця проблема буде вирішуватися за допомогою “дипломатії і жорсткого стримування”.
“Його заява чітко відображає його намір і далі проводити ворожу політику щодо КНДР, як це робилося США протягом більш ніж півстоліття”, — сказав Квон Чон Гин.