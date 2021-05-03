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Белый дом отверг заявления Пхеньяна о враждебном характер политики США

Белый дом отверг заявления Пхеньяна о враждебном характер политики США

Киев  •  УНН

 • 13963 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. США отвергли заявления Пхеньяна о том, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи носит враждебный характер. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в программе “На этой неделе” на канале АВС в воскресенье, передает УНН.

Цитата

“Целью нашей политики в отношении Северной Кореи не является враждебность. Ее целью является решение”, — заявил Салливан.

Целью США по-прежнему является денуклеаризации Корейского полуострова и Вашингтон готов включиться в дипломатическую работу и обсуждать практические меры для достижения этой цели, добавил он.

Что предшествовало

Ранее в воскресенье Северная Корея раскритиковала США и их союзников в Южной Корее, заявив, что недавние заявления из Вашингтона свидетельствуют о враждебную политику, которая требует соответствующего ответа Пхеньяна.

Заявления, переданные государственным информагентством ЦТАК, прозвучали после того, как Белый дом сообщил в пятницу о завершении многомесячного анализа политики в отношении Северной Кореи, подчеркнув вызовы, стоящие перед президентом Джо Байденом, который стремится подчеркнуть различие между своим подходом и неудачами своих предшественников.

В одном из заявлений представитель МИД Северной Кореи обвинил Вашингтон в образе достоинства высшего руководства страны, которое, по его словам, выразилось в критике положения с правами человека в Северной Корее.

В другом заявлении директор департамента МИД КНДР в делах США Квон Чон Гын сослался на выступление Байдена в Конгрессе в среду, в котором президент заявил, что ядерные программы Северной Кореи и Ирана представляют угрозу и что эта проблема будет решаться с помощью “дипломатии и жесткого сдерживания”.

“Его заявление четко отражает его намерение и дальше проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делалось США на протяжении более чем полувека”, — сказал Квон Чон Гын.

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