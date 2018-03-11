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Біатлоністка Журавок виборола другу медаль на Кубку IBU в Росії

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Юлія Журавок, 23-річна уродженка Сум, піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани сьомого етапу Кубка IBU, що проходить в Уваті (Росія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

В спринтерській гонці у жінок, що завершує програму етапу, Журавок цілком могла повторити свій "срібний" успіх напередодні індивідуальної гонки. Але на останньому колі сумчанка у боротьбі з досвідченою Каролін Хорхлер програла німкені менше трьох секунд (0) +7,5 с від переможниці росіянці Павловій (1).

Ще один високий результат в десятці найсильніших показала Надія Бєлкіна, яка, так само як і Журавок, обидва вогневі рубежі пройшла без промахів, але була трохи повільніше на трасі - десяте місце.

Яна Бондар, чисто відпрацювавши "лежку", заробила "чергові" три кола штрафу в стійці, внаслідок чого з претендента на подіум перейшла у другий десяток на фініші - 25-та позиція. У Ольги Абрамової стрільба виявилася найменш якісною серед українок - чотири промахи, і як результат - 28-й рядок фінішного протоколу.

Примітно, що Бондар стала найшвидшою серед наших дівчат на трасі, показавши 11-й час у чистому ході.

Відзначимо, що у загальному заліку Кубка IBU Журавок впритул наблизилася до шостої позиції, яку посідає француженка Енора Латюльєр – різниця в 11 очок. Абрамова, незважаючи на сьогоднішню невдачу, продовжує йти дев'ятою.
Додамо також, восьмий, заключний етап Кубка IBU почнеться 15 березня новим видом біатлонної програми - суперспринтом.

Як повідомляв УНН, у попередній гонці Журавок виборола срібну нагороду.

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