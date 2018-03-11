Биатлонистка Журавок завоевала вторую медаль на Кубке IBU в России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Юлия Журавок, 23-летняя уроженка Сум, подряд поднялась на третью ступеньку пьедестала почета седьмого этапа Кубка IBU, проходящем в Увате (Россия), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В спринтерской гонке у женщин, что завершает программу этапа, Журавок вполне могла повторить свой "серебряный" успех накануне индивидуальной гонки. Но на последнем круге сумчанка в борьбе с опытной Каролин Хорхлер проиграла немке менее трех секунд (0) + 7,5с от победительницы россиянке Павловой (1).
Еще один высокий результат в десятке сильнейших показала Надежда Белкина, которая, так же как и Журавок, оба огневых рубежа прошла без промахов, но была немного медленнее на трассе - десятое место.
Яна Бондарь, чисто отработав "лежки", заработала "дежурные" три круга штрафа в стойке, в результате чего из претендента на подиум перешла во второй десяток на финише - 25-я позиция. У Ольги Абрамовой стрельба оказалась наименее качественной среди украинок - четыре промаха, и как результат - 28-я строчка финишного протокола.
Примечательно, что Бондарь стала самой быстрой среди наших девушек на трассе, показав 11-е время в чистом ходу.
Отметим, что в общем зачете Кубка IBU Журавок вплотную приблизилась к шестой позиции, которую занимает француженка Енора Латюльер - разница в 11 очков. Абрамова, несмотря на сегодняшнюю неудачу, продолжает идти девятой.
Добавим также, восьмой, заключительный этап Кубка IBU начнется 15 марта новым видом биатлонной программы - суперспринтом.
Как сообщал УНН, в предыдущей гонке Журавок завоевала серебряную награду.