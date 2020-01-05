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Біатлоністка Підгрушна здобула "золото" Кубку Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Хохфільцені пройшли змагання на Кубку Австрії з біатлону, в яких брали участь і спортсменки збірної України. Про виступи українок в даному Кубку інформує Федерація біатлону України, передає УНН.

У перший змагальний день пройшов незвичайний вид програми — суперкороткі індивідуальна гонка: п’ять кіл по 1 км кожен зі штрафом 15 секунд за промах.

Всього стартували спортсмени з п’яти вікових групах — у чоловіків і жінок. Українська команда була представлена в жіночій гонці. З 136 спортсменів, які вийшли на старт, лише Олені Підгрушній вдалося вразити всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. Капітан нашої команди і стала переможницею індивідуальної гонки у жінок, обійшовши представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко стріляли менш точно і замкнули десятку найсильніших (9 і 10 відповідно).

Зазначається, що Дарина Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання — тренери вирішили не ризикувати здоров’ям спортсменок за кілька днів до старту на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Українські Національні Новини

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