Биатлонистка Пидгрушная завоевала "золото" Кубка Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии по биатлону, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины. О выступления украинок в данном Кубке информирует Федерация биатлона Украины, передает УНН.
В первый соревновательный день прошел необычный вид программы — суперкороткие индивидуальная гонка: пять кругов по 1 км каждый со штрафом 15 секунд за промах.
Всего стартовали спортсмены из пяти возрастных групп — у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт, только Елене Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах. Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здуч на 5 и 16 секунд соответственно.
Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших (9 и 10 соответственно).
Отмечается, что Дарья Блашка и Юлия Джима не вышли на старт из-за небольшого недомогания — тренеры решили не рисковать здоровьем спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.