Биатлонистка Пидгрушная завоевала "золото" Кубка Австрии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111805 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110312 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121538 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103065 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106803 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107177 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Биатлонистка Пидгрушная завоевала "золото" Кубка Австрии

Биатлонистка Пидгрушная завоевала "золото" Кубка Австрии

Киев  •  УНН

 • 15215 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Хохфильцене прошли соревнования на Кубке Австрии по биатлону, в которых принимали участие и спортсменки сборной Украины. О выступления украинок в данном Кубке информирует Федерация биатлона Украины, передает УНН.

В первый соревновательный день прошел необычный вид программы — суперкороткие индивидуальная гонка: пять кругов по 1 км каждый со штрафом 15 секунд за промах.

Всего стартовали спортсмены из пяти возрастных групп — у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт, только Елене Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах. Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здуч на 5 и 16 секунд соответственно.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших (9 и 10 соответственно).

Отмечается, что Дарья Блашка и Юлия Джима не вышли на старт из-за небольшого недомогания — тренеры решили не рисковать здоровьем спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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