Біатлон: Семеренко завоювала "бронзу" у гонці переслідування в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Бронзовим успіхом Віти Семеренко після прориву з 22-ї стартової позиції завершилася жіноча гонка переслідування на четвертому етапі Кубку світу в Оберхофі (Німеччина), передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Провівши чотири бездоганних вогневих рубежі і показуючи досить непоганий хід на дистанції (16-й час по чистій швидкості), Семеренко скористалася помилками суперниць, на заключне коло вийшла третьою і не дала жодного шансу переслідувачкам, щоб відібрати свій другий в нинішньому сезоні подіум.
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Поліпшили свої стартові позиції й інші українки. Олена Підгрушна з одним штрафом піднялася з 25-го місця на 17-е, а Анастасія Меркушина - з 32-го на 25-е. І лише для Ірини Варвинець прогрес на 2 рядки в протоколі приніс мало задоволення, оскільки дозволив фінішувати лише 56-ю.
Золоту нагороду попри дві не закриті мішені виборола словачка Анастасія Кузьміна. З чистою стрільбою другою фініш перетнула італійка Доротея Вірер, яка випередила українку тільки на 5,8 с.
Примітно, що в історії змагань в Кубку світу було лише 11 випадків, коли для потрапляння на п'єдестал пошани спортсмени робили більш тривалий ривок (у жінок - тільки двічі), ніж той, який продемонструвала Семеренко.
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Зауважимо, що у загальному заліку Кубка світу Кузьміна збільшила свою перевагу до 47 балів, після того, як Кайса Макаряйнен і Жюстін Бреза невдало провели переслідування, опустившись на 5-е і 9-е місця відповідно. А ось ривок Семеренко на подіум виявився не єдиним для неї в гонці. Завдяки заробленим сьогодні очками, вона піднялася на шосте місце в тоталі. Увійшла в десятку найсильніших і Юлія Джима, витіснивши звідти Валю Семеренко, яка пропускає старти в Оберхофі.