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Безпілотник Bayraktar DİHA пройшов успішне випробування

Київ • УНН

 • 765035 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Безпілотний літальний апарат вертикального зльоту та посадки Bayraktar успішно завершив льотні випробування. Компанія Baykar поділилася знімками польоту Bayraktar DİHA на робочій висоті 8000 футів на своєму акаунті в соціальних мережах, інформує УНН з посиланням на Sabah.

Безпілотник Bayraktar DİHA пройшов успішне випробування

Деталі

Очікується, що Bayraktar DİHA також буде розгорнутий на кораблі TCG Anadolu. DİHA, який вперше був анонсований компанією Baykar Defence у 2019 році, є літальним апаратом класу тактичних БПЛА, який може виконувати завдання з розвідки та розвідувальних місій.

Апарат виконує автоматичний крейсерський політ, автономний зліт, автономну посадку та напівавтономний крейсерський політ.

Bayraktar DİHA зможе здійснювати заходи з виконання розвідувальних місій. Безпілотний літальний апарат вертикального зльоту і посадки Bayraktar (DİHA) буде використовуватися для повітряної інспекції та таємних місій, пише Sabah.

Цитата

“В системі DİHA є багато елементів управління, що залежать від штучного інтелекту, у вигляді автоматичного відстеження маршруту, відстеження і виявлення цілей, режимів кружляння і повернення додому. Наявність цих систем означає, що БПЛА здатен надзвичайно швидко маневрувати, може літати без злітно-посадкової смуги та швидко розпочинати місію у вузьких місцях”, — йдеться в повідомленні.

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