Безпілотник Bayraktar DİHA пройшов успішне випробування

Деталі

Очікується, що Bayraktar DİHA також буде розгорнутий на кораблі TCG Anadolu. DİHA, який вперше був анонсований компанією Baykar Defence у 2019 році, є літальним апаратом класу тактичних БПЛА, який може виконувати завдання з розвідки та розвідувальних місій.

Апарат виконує автоматичний крейсерський політ, автономний зліт, автономну посадку та напівавтономний крейсерський політ.

Bayraktar DİHA зможе здійснювати заходи з виконання розвідувальних місій. Безпілотний літальний апарат вертикального зльоту і посадки Bayraktar (DİHA) буде використовуватися для повітряної інспекції та таємних місій, пише Sabah.

Цитата

“В системі DİHA є багато елементів управління, що залежать від штучного інтелекту, у вигляді автоматичного відстеження маршруту, відстеження і виявлення цілей, режимів кружляння і повернення додому. Наявність цих систем означає, що БПЛА здатен надзвичайно швидко маневрувати, може літати без злітно-посадкової смуги та швидко розпочинати місію у вузьких місцях”, — йдеться в повідомленні.