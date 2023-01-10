Беспилотник Bayraktar DİHA прошел успешное испытание

Детали

Ожидается, что Bayraktar DİHA также будет развернут на корабле TCG Anadolu. DİHA, который впервые был анонсирован компанией Baykar Defence в 2019 году, является летательным аппаратом класса тактических БПЛА, который может выполнять задачи по разведке и разведывательных миссий.

Аппарат выполняет автоматический крейсерский полет, автономный взлет, автономную посадку и полуавтономный крейсерский полет.

Bayraktar DİHA сможет осуществлять мероприятия по выполнению разведывательных миссий. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки Bayraktar (DİHA) будет использоваться для воздушной инспекции и тайных миссий, пишет Sabah.

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“В системе DİHA есть много элементов управления, зависящих от искусственного интеллекта, в виде автоматического отслеживания маршрута, отслеживания и обнаружения целей, режимов кружения и возвращения домой. Наличие этих систем означает, что БПЛА способен чрезвычайно быстро маневрировать, может летать без взлетно-посадочной полосы и быстро начинать миссию в узких местах”, — говорится в сообщении.