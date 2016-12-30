Безкоштовний міський транспорт курсуватиме Ужгородом у новорічну ніч

З відповідним зверненням до перевізників звернувся міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, і підприємці його підтримали.

Так, із 20.00 31 грудня і до 1.00 1 січня автобуси дванадцяти найбільш затребуваних маршрутів перевозитимуть ужгородців та гостей міста безкоштовно. На сайті Ужгородської міськради розмістили інформацію про інтервал руху громадського транспорту в новорічну ніч, а також графіки та кількість транспортних засобів на лініях упродовж 1 та 2 січня.