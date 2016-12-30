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Бесплатный городской транспорт будет курсировать по Ужгороду в новогоднюю ночь

Бесплатный городской транспорт будет курсировать по Ужгороду в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 7093 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Впервые за много лет в Ужгороде в новогоднюю ночь бесплатно будет курсировать общественный транспорт. Об этом проинформировали в Ужгородском городском совете, сообщает УНН.

С соответствующим обращением к перевозчикам обратился мэр Ужгорода Богдан Андреев, и предприниматели его поддержали.

Так, с 20.00 31 декабря и до 1.00 1 января автобусы двенадцати наиболее востребованных маршрутов будут перевозить ужгородцев и гостей города бесплатно. На сайте Ужгородского горсовета разместили информацию об интервале движения общественного транспорта в новогоднюю ночь, а также графики и количество транспортных средств на линиях в течение 1 и 2 января.

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