Бесплатный городской транспорт будет курсировать по Ужгороду в новогоднюю ночь

С соответствующим обращением к перевозчикам обратился мэр Ужгорода Богдан Андреев, и предприниматели его поддержали.

Так, с 20.00 31 декабря и до 1.00 1 января автобусы двенадцати наиболее востребованных маршрутов будут перевозить ужгородцев и гостей города бесплатно. На сайте Ужгородского горсовета разместили информацию об интервале движения общественного транспорта в новогоднюю ночь, а также графики и количество транспортных средств на линиях в течение 1 и 2 января.