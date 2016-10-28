Без світла залишився майже весь Таджикистан
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через аварію в енергосистемі знеструмлено майже 90% території Таджикистану. Про це пише РІА “Новости” з посиланням на чергового енергохолдингу “Барки Точик”, передає УНН.
За його словами, причини аварії з'ясовуються. За попередніми даними, неполадки відбулися на Нурекській ГЕС, розташованій за 100 км на схід від столиці республіки Душанбе.
Місцеві жителі повідомили, що подача електрики припинилася одномоментно у всіх житлових будинках і установах, також згасло вуличне освітлення, світлофори на дорогах і вогні на телевізійній вежі.
При цьому деякі об'єкти, в тому числі готелі та лікарні, перейшли на автономне електроживлення.
За їх словами, про тотальне відключення світла їх ніхто не попереджав. Вони не можуть додзвонитися до кого-небудь.
Як інформує видання, є припущення, що відключення пов'язано з підготовкою до запланованого на 29 жовтня перекриття русла річки Вахш для зведення греблі Рогунської ГЕС.