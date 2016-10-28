Без света остался почти весь Таджикистан

По его словам, причины аварии выясняются. По предварительным данным, неполадки произошли в Нурекской ГЭС, расположенной в 100 км к востоку от столицы республики Душанбе.

Местные жители сообщили, что подача электричества прекратилась одномоментно во всех жилых домах и учреждениях, а также погасло уличное освещение, светофоры на дорогах и огни на телевизионной башне.

При этом некоторые объекты, в том числе отели и больницы, перешли на автономное электропитание.

По их словам, про тотальное отключение света их никто не предупреждал. Они не могут дозвониться до кого-нибудь.

Как информирует издание, есть предположение, что отключение связано с подготовкой к запланированному на 29 октября перекрытию русла реки Вахш для возведения плотины Рогунской ГЭС.