Без света остался почти весь Таджикистан
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за аварии в энергосистеме обесточены почти 90% территории Таджикистана. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дежурного энергохолдинга "Барки Точик", передает УНН.
По его словам, причины аварии выясняются. По предварительным данным, неполадки произошли в Нурекской ГЭС, расположенной в 100 км к востоку от столицы республики Душанбе.
Местные жители сообщили, что подача электричества прекратилась одномоментно во всех жилых домах и учреждениях, а также погасло уличное освещение, светофоры на дорогах и огни на телевизионной башне.
При этом некоторые объекты, в том числе отели и больницы, перешли на автономное электропитание.
По их словам, про тотальное отключение света их никто не предупреждал. Они не могут дозвониться до кого-нибудь.
Как информирует издание, есть предположение, что отключение связано с подготовкой к запланированному на 29 октября перекрытию русла реки Вахш для возведения плотины Рогунской ГЭС.