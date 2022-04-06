Без частин тіла та зґвалтовані: Зеленський пояснив чому росію не врятує пропаганда

Цитата

"Цих кривавих прикладів, на жаль стає щодня все більше й більше. Тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для росії. Багато трупів, сотні трупів в братських могилах. В Бучі знайдена одна з таких братських могил, там де цивільні, діти, дорослі. Діти не можуть бути військовими. Тому за цим заховатися неможливо. Ми бачимо, які вони є: без частин тіл, зі зав'язаними руками, закатовані, зґвалтовані", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що росіяни давно знайшли для себе наратив, що в Україні є якісь нацисти, які знищують все російське.

Проте за його словами, факт є фактом й війна відбувається на території України, знаходять братські могили українців, все це свідчить, що рф прийшла в країну війною.

Додамо

Посол росії в США Анатолій Антонов заявляв, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.

Доповнення

Зеленський назвав російських окупантів нацистами.

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомляв, що близько 320 мирних жителів були розстріляні російськими загарбниками під час окупації міста.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, декого - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.