Бейсболіст заключив рекордний контракт в історії спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американський бейсболіст Майк Траут вписав своє ім'я в історію, заключив найбільший контракт в історії професійного спорту, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Траут підписав угоду із клубом "Анахайм Енджелс" на 430 млн. дол. на 12 сезонів. Спортсмен буде отримувати по 36 млн. дол. на рік. Його нинішня угода з клубом закінчувався в 2020 році.
До цього моменту найбільший контракт в історії спорту належав мексиканському боксеру Саулю Альваресу, який підписала угоду з великим стрімінговим сервісом "DАZN" на суму в 365 млн. дол.
Примітно, що раніше бейсболіст Брайс Харпер підписав 13-річний контракт із "Філадельфією" на суму в 330 млн. дол. Також до топ-5 входить угода Алекса Родрігеса (275) та баскетболіста "Рокетс" Джеймса Хардена (228).