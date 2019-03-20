Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта

Траут подписал соглашение с клубом "Анахайм Энджелс" на 430 млн. Долл. на 12 сезонов. Спортсмен будет получать по 36 млн. долл. в год. Его нынешнее соглашение с клубом заканчивался в 2020 году.

До этого момента крупнейший контракт в истории спорта принадлежал мексиканском боксеру Саул Альваресу, который подписал соглашение с большим стриминговим сервисом "DАZN" на сумму в 365 млн. долл.

Примечательно, что ранее бейсболист Брайс Харпер подписал 13-летний контракт с "Филадельфией" на сумму в 330 млн. долл.

Также в топ-5 входит соглашение Алекса Родригеса (275) и баскетболиста "Рокетс" Джеймса Хардена (228).