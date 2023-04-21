Берлін вкотре відкинув можливість відправлення німецьких винищувачів в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув можливість доставки німецьких винищувачів до України на зустрічі із західними союзниками на авіабазі США Рамштайн до Німеччини, передає УНН з посиланням на dpa.
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Проте Німеччина може надати українським пілотам літаки, на яких вони зможуть швидко літати та обслуговувати їх на місці, заявив Пісторіус у п'ятницю під час переговорів, присвячених координації постачання зброї в Україну.
«Це не те саме, що змінити одну орендовану машину на іншу», — додав він, маючи на увазі різницю між винищувачами двох країн.
За його словами, німецькі «Торнадо» та «Єврофайтери», два типи винищувачів, мають можливості, відмінні від тих, які потрібні Україні.
«Це адресовано тим, хто має потрібний літак», — додав він.
Контекст
Польща була одним із перших прихильників відправлення винищувачів до України.
Словаччина також передала Україні МіГ-29.
Зеленський протягом кількох місяців лобіював західних прихильників, щоб вони надали винищувачі, системи протиповітряної оборони та інше обладнання та боєприпаси, тоді як українські офіційні особи говорили про підготовку до очікуваного весняного контрнаступу проти російських військ.
Сама Німеччина не постачала Україні літаки, і уряд канцлера Олафа Шольца не повідомляв про якісь плани зробити це.
Хоча Німеччина стала найбільшим постачальником зброї в Україну з континентальної Європи, уряд Німеччини та Шольц періодично піддавалися критиці, особливо напередодні ухваленого у січні рішення про постачання бойових танків через небажання нарощувати допомогу.