Берлин в очередной раз отверг возможность отправки немецких истребителей в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность доставки немецких истребителей в Украину на встрече с западными союзниками на авиабазе США Рамштайн в Германии, передает УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Однако Германия может предоставить украинским пилотам самолеты, на которых они смогут быстро летать и обслуживать их на месте, заявил Писториус в пятницу во время переговоров, посвященных координации поставок оружия в Украину.
«Это не то же самое, что заменить одну арендованную машину на другую», — добавил он, имея в виду разницу между истребителями двух стран.
По его словам, немецкие «Торнадо» и «Еврофайтеры», два типа истребителей, имеют возможности, отличные от тех, которые нужны Украине.
«Это адресовано тем, у кого есть нужный самолет», — добавил он.
Контекст
Польша была одним из первых сторонников отправки истребителей в Украину.
Словакия также передала Украине МиГ-29.
Зеленский в течение нескольких месяцев лоббировал западных сторонников, чтобы они предоставили истребители, системы противовоздушной обороны и другое оборудование и боеприпасы, тогда как украинские официальные лица говорили о подготовке к ожидаемому весеннему контрнаступлению против российских войск.
Сама Германия не поставляла Украине самолеты, и правительство канцлера Олафа Шольца не сообщало о каких-либо планах сделать это.
Хотя Германия стала крупнейшим поставщиком оружия в Украину из континентальной Европы, правительство Германии и Шольц периодически подвергались критике, особенно накануне принятого в январе решения о поставках боевых танков из-за нежелания наращивать помощь.