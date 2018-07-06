Беріть човни: страшна злива затопила Сочі

Наслідки зливи потрапили на відео та фото, які зняли жителі міста.

Також дісталося й Адлеру. Користувачі закликають брати човни, бо їх топить.

Синоптики повідомляють, що така погода збережеться до кінця доби 7 липня.

Опять двадцать пять Публикация от Pavel (@crasher_en) 6 Июл 2018 в 6:34 PDT