Беріть човни: страшна злива затопила Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Злива затопила вулиці російського курортного міста Сочі напередодні матчу збірної Росії з командою Хорватії у чвертьфіналі чемпіонату світу - 2018, передає УНН із посиланням на повідомлення користувачів у соцмережах.
Наслідки зливи потрапили на відео та фото, які зняли жителі міста.
Також дісталося й Адлеру. Користувачі закликають брати човни, бо їх топить.
Синоптики повідомляють, що така погода збережеться до кінця доби 7 липня.