Берите лодки: страшный ливень затопил Сочи

Последствия ливня попали на видео и фото, которые сняли жители города.

Также досталось и Адлеру. Пользователи призывают брать лодки, потому что их топит.

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.

Опять двадцать пять Публикация от Pavel (@crasher_en) 6 Июл 2018 в 6:34 PDT