Берите лодки: страшный ливень затопил Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Ливень затопил улицы российского курортного города Сочи накануне матча сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира - 2018, передает УНН со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.
Последствия ливня попали на видео и фото, которые сняли жители города.
Также досталось и Адлеру. Пользователи призывают брать лодки, потому что их топит.
Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.