Bellingcat: вербувальником генерала СБУ Шайтанова виявився фігурант справи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді, завербував полковник Ігор Єгоров, який виявився фігурантом справи про збиття пасажирського літака МН17 на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bellingcat.
Так, відповідно до проведеного розслідування, Ігор Єгоров, який ще до початку війни на Донбасі завербував генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, виявився фігурантом справи збиття літака МН17.
Зазначається, що 14 квітня 2020 року СБУ оголосила про арешт генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Встановлено, що його було завербовано полковником ФСБ Ігорем Єгоровим ще до початку війни на Донбасі. Шайтанов і Єгоров організовували вбивство Адама Осмаєва, відомого добровольця.
За інформацією журналістів, Єгоров раніше мав позивний “Ельбрус” і на початку військових дій на Донбасі був спрямований Росією на тимчасово окуповані території для контролю над ситуацією та для припинення конфліктів між бойовиками. Там було створено два штаби, один з яких, у Луганську, очолював “Ельбрус”.
Група, яка займається розслідуванням збиття пасажирського літака МН17 включила “Ельбруса” до списку фігурантів справи, як одного з представників російського військового командування.
Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що підозрюваний в державній зраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах не тільки на Адама Осмаєва, а й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.