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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 20197 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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БЕБ арештувало майно російського мільйонера на 400 млн грн

БЕБ арештувало майно російського мільйонера на 400 млн грн

Київ • УНН

 • 167246 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України на суму 400 млн грн, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.

Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

Нагадаємо

Суд арештував ексначальника СБУ в Криму Кулініча.

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