БЕБ арештувало майно російського мільйонера на 400 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України на суму 400 млн грн, пише УНН.
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Встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.
Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування.
Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.
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