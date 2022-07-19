БЭБ арестовало имущество российского миллионера на 400 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, которые расположены в разных городах Украины на сумму 400 млн грн, пишет УНН.
Детали
Установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.
По постановлениям следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом.
Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн. грн.
Напомним
Суд арестовал эксначальника СБУ в Крыму Кулинича.