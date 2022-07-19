БЭБ арестовало имущество российского миллионера на 400 млн грн

Детали

Установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

По постановлениям следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом.

Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн. грн.

Напомним

Суд арестовал эксначальника СБУ в Крыму Кулинича.