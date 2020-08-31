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Байден звинуватив Трампа в заохоченні насильства на тлі заворушень в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден звинуватив чинного президента країни Дональда Трампа в розпалюванні ненависті та заохоченні насильства в американському суспільстві. Таку заяву Байден зробив у зв’язку з ситуацією в Портленді в штаті Орегон, де тривають акції проти расизму, воно опубліковано на його сайті, передає УНН.

Байден звинуватив Трампа в заохоченні насильства на тлі заворушень в США

Напередодні в ході заворушень в Портленді загинула одна людина. За даними Associated Press, в місті пройшли зіткнення між протестуючими проти расизму і прихильниками Трампа.

“Насильство, що призвело до смерті, яке ми побачили минулої ночі в Портленді, неприйнятно. Неприпустимо стріляти на вулицях великого американського міста”, — заявив Байден.

Політик додав, що засуджує насильство, що сталося, та закликав зробити те ж Трампу. “Що, на думку президента Трампа, відбудеться, якщо він продовжить роздмухувати полум’я ненависті і розколу в нашому суспільстві і використовувати політику страху, щоб підбурювати своїх прихильників? Він бездумно заохочує насильство”, — вказав Байден.

Також Байден зазначив, що Трамп не здатний бути президентом, оскільки за час його влади суспільна напруга зросла і розкол між різними групами збільшився.

Трамп раніше 30 серпня, навпаки, заявив, що забезпечити порядок не можуть керівники-демократи. На думку президента, зупинити заворушення в американських містах слід за допомогою сили.

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