Байден доручив виділити Україні до 60 млн доларів

Цитата

“Наявною у мене відповідно до Конституції США владою я делегую держсекретареві повноваження <...> направити до 60 млн доларів на оборонні вироби та послуги міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні”, — йдеться в меморандумі.

Контекст

Рішення про виділення додаткової допомоги Україні Байден прийняв напередодні запланованої на 31 серпня у Вашингтоні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Як заявила раніше речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі, “візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючої агресією Росії на Донбасі і Криму”.

Напередодні Білий дім підтвердив, що зустріч Зеленського і Байдена відбудеться.