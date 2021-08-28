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Байден доручив виділити Україні до 60 млн доларів

Байден доручив виділити Україні до 60 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні допомогу в розмірі до 60 млн доларів за рахунок коштів Пентагону. Про це йдеться в меморандумі, поширеному в п'ятницю пресслужбою Білого дому, передає УНН.

Цитата

“Наявною у мене відповідно до Конституції США владою я делегую держсекретареві повноваження <...> направити до 60 млн доларів на оборонні вироби та послуги міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні”, — йдеться в меморандумі.

Контекст

Рішення про виділення додаткової допомоги Україні Байден прийняв напередодні запланованої на 31 серпня у Вашингтоні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Як заявила раніше речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі, “візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючої агресією Росії на Донбасі і Криму”.

Напередодні Білий дім підтвердив, що зустріч Зеленського і Байдена відбудеться.

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