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Баскетболісти "Хіміка" обіграли "Запоріжжя" і здобули десяту перемогу в Суперлізі

Баскетболісти "Хіміка" обіграли "Запоріжжя" і здобули десяту перемогу в Суперлізі

Київ • УНН

 • 7383 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чинний чемпіон України южненський "Хімік" в домашньому СК "Олімп" завдав поразки гравцям БК "Запоріжжя-ZOG" в рамках поєдинку Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

З початку протистояння лідируючі позиції захопили гості із Запоріжжя – 13:19. У другій чверті перевага "Заоріжжя" доходила до 10 очок, проте на велику перерву команди пішли за рахунку 29:35. У наступній частині гри й до кінця зустрічі чинний чемпіон України вирівняв становище та довів матч до переможного. Підсумковий рахунок поєдинку 69:64 на користь "Хіміка".

Найрезультативніші баскетболісти:

"Хімік" – Сміт 17 очок, Петров 12 очок і 12 підбирань.

"Запоріжжя-ZOG" – Конате 28 очок і 16 підбирань, Овдєєнко – 15 очок.

Нагадаємо, що для "хіміка" це 10 перемога в чемпіонаті при 1 поразці – 1 місце. У запоріжців 6 звитяг і 5 програшів – 6 сходинка.

Додамо також, в наступному турі Суперліги Парі-Матч "Запоріжжя-ZOG" 18 листопада прийме харківський "Політехнік", того ж дня "Хімік" у гостях зіграє з "Миколаєвом".

Як повідомляв УНН, жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу.

Українські Національні Новини

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