Баскетболісти "Хіміка" обіграли "Запоріжжя" і здобули десяту перемогу в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чинний чемпіон України южненський "Хімік" в домашньому СК "Олімп" завдав поразки гравцям БК "Запоріжжя-ZOG" в рамках поєдинку Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
З початку протистояння лідируючі позиції захопили гості із Запоріжжя – 13:19. У другій чверті перевага "Заоріжжя" доходила до 10 очок, проте на велику перерву команди пішли за рахунку 29:35. У наступній частині гри й до кінця зустрічі чинний чемпіон України вирівняв становище та довів матч до переможного. Підсумковий рахунок поєдинку 69:64 на користь "Хіміка".
Найрезультативніші баскетболісти:
"Хімік" – Сміт 17 очок, Петров 12 очок і 12 підбирань.
"Запоріжжя-ZOG" – Конате 28 очок і 16 підбирань, Овдєєнко – 15 очок.
Нагадаємо, що для "хіміка" це 10 перемога в чемпіонаті при 1 поразці – 1 місце. У запоріжців 6 звитяг і 5 програшів – 6 сходинка.
Додамо також, в наступному турі Суперліги Парі-Матч "Запоріжжя-ZOG" 18 листопада прийме харківський "Політехнік", того ж дня "Хімік" у гостях зіграє з "Миколаєвом".
Як повідомляв УНН, жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу.