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Баскетболисты "Химика" обыграли "Запорожье" и получили десятую победу в Суперлиге

Баскетболисты "Химика" обыграли "Запорожье" и получили десятую победу в Суперлиге

Киев • УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Действующий чемпион Украины "Химик" на домашней площадке СК "Олимп" нанес поражение игрокам БК "Запорожье-ZOG" в рамках поединка Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

С начала противостояния лидирующие позиции захватили гости из Запорожья - 13:19. Во второй четверти преимущество гостей доходило до 10 очков, на большой перерыв команды ушли при счете 29:35. В следующей части игры и до конца встречи действующий чемпион Украины выровнял положение и довел матч до победного. Итоговый счет поединка 69:64 в пользу "Химика".

Самые результативные баскетболисты:

"Химик" - Смит 17 очков, Петров 12 очков и 12 подборов.

"Запорожье-ZOG" - Конате 28 очков и 16 подборов, Овдеенко - 15 очков.

Напомним, что для "Химика" это 10 победа в чемпионате при 1 поражении - 1 место. У запорожцев 6 побед и 5 проигрышей - 6 ступень.

Добавим также, в следующем туре Суперлиги Пари-Матч "Запорожье-ZOG" 18 ноября примет харьковский "Политехник" в тот же день "Химик" в гостях сыграет с "Николаевом".

Как сообщал УНН, жеребьевка определила пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.

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