Баскетбол: “Хімік” завдав “Миколаєву” десятої поспіль поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. “Хімік” приймав “Миколаїв” у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Команди провели рівну першу чверть, яку за мінімальної переваги виграли гості. У корабелів кращим у першій частині матчу був Конате, але на велику перерву команди пішли за +8 для “Хіміка”.
Свій найкращий відрізок у матчі гості провели після перерви, вигравши третю чверть 22:10. Але вже у четвертій чверті відповіли господарі — відповіли не менш переконливо. Втримав на плаву команду Нельсон, який дуже вчасно додав у нападі, а вирішальним став ривок “Хіміка” в клатчі. Команда Віталія Степановського виграла заключний 5-хвилинний відрізок 16:4, нокаутувавши “Миколаїв” серією дальніх триочкових.
Доповнення
“Хімік” здобув дуже важку перемогу над Миколаєвом, втретє в сезоні перегравши географічних сусідів — 70:62. Южненці, в свою чергу, перервали свою 5-матчеву серію поразок та завдали “Миколаєву” 10-ї поразки поспіль.