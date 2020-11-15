“Барселону” визнано найкращим іспанським футбольним клубом 20-річчя

Згідно з дослідженнями центру історії та статистики іспанського футболу каталонський гранд краще за інших клубів в країні виступав в 21-му столітті. В активі “Барселони” 3465 очок. За спиною залишився головний конкурент “блаугранос” — “Реал”. Мадридський клуб має 3347 очок.

На третій позиції ще один мадридський клуб — “Атлетіко”, у якого 2149 балів. “Валенсія” відстала від “матрацників” лише на 10 пунктів.

Примітно, що розглядалися виступи іспанських команд з сезону-2000/01 до 2019/20, а при аналізі враховувалися критерії Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).