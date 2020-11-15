"Барселону" признали лучшим испанским футбольным клубом 20-летия

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 22529 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 82786 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93823 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113051 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114642 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126289 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) назвал лучшие команды страны XXI века, передает УНН со ссылкой на “CIHEFE”.

Согласно исследованиям центра истории и статистики испанского футбола, каталонский гранд лучше других клубов в стране выступал в 21-м веке. В активе “Барселоны” 3465 очков. За спиной остался главный конкурент “блаугранос” — “Реал”. Мадридский клуб имеет 3347 очков.

На третьей позиции еще один мадридский клуб — “Атлетико”, у которого 2149 баллов. “Валенсия” отстала от “матрасников” лишь на 10 пунктов.

Примечательно, что рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 в 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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