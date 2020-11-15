"Барселону" признали лучшим испанским футбольным клубом 20-летия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) назвал лучшие команды страны XXI века, передает УНН со ссылкой на “CIHEFE”.
Согласно исследованиям центра истории и статистики испанского футбола, каталонский гранд лучше других клубов в стране выступал в 21-м веке. В активе “Барселоны” 3465 очков. За спиной остался главный конкурент “блаугранос” — “Реал”. Мадридский клуб имеет 3347 очков.
На третьей позиции еще один мадридский клуб — “Атлетико”, у которого 2149 баллов. “Валенсия” отстала от “матрасников” лишь на 10 пунктов.
Примечательно, что рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 в 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).