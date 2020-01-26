"Барселона" зазнала поразки у першій грі з новим наставником
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Каталонська "Барселона" провела гостьовий поєдинок на стадіоні "Месталья" із "Валенсією" у 21 турі Прімери, передає УНН з посиланням на сайт "синьо-гранатових".
Матч був примітним тим, що на посту наставника “блаугранос” дебютував Сетьєн. Дебюту видався невдалим — 2:0 на користь “кажанів”.
Хорхе Альба відзначився автоголом, ще забивав Гомес. Також Гомес не зумів забити з пенальті у першому таймі.
“У першому таймі ми діяли погано. Ми займали невірні позиції, нам не вистачало точності. Багато чому з побаченого в першому таймі потрібно дати оцінку. Деякі речі ми ще не розуміємо, або вони не були пояснені належним чином. У другому таймі ми змогли зіграти краще і мали явні гольові моменти. На жаль, нам не вдалося їх реалізувати, і ми пропустили другий м’яч. Потрібно розуміти, що, чесно кажучи, „Валенсія“ заслуговувала більшого в першому таймі. Ми діяли погано, і багато над чим треба працювати”, — зізнався Сетьєн.
Додамо, каталонці з 43 очками разом із “Реалом” лідирують в чемпіонаті, але мадридці мають гру у запасі.