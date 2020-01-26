"Барселона" потерпела поражение в первой игре с новым наставником

Матч был примечательным тем, что на посту наставника “блаугранос” дебютировал Сетьен. Дебюта выдался неудачным — 2:0 в пользу “летучих мышей”.

Хорхе Альба отметился автоголом, еще забивал Гомес. Также Гомес не сумевший забить с пенальти в первом тайме.

“В первом тайме мы действовали плохо. Мы занимали неверные позиции, нам не хватало точности. Многому из увиденного в первом тайме нужно дать оценку. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены должным образом. Во втором тайме мы смогли сыграть лучше и имели явные голевые моменты. К сожалению, нам не удалось их реализовать, и мы пропустили второй мяч. Нужно понимать, что, честно говоря, „Валенсия“ заслуживала большего в первом тайме. Мы действовали плохо, и много над чем надо работать”, — признался Сетьен.

Добавим, каталонцы с 43 очками вместе с “Реалом” лидируют в чемпионате, но мадридцы имеют игру в запасе.