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Банківську працівницю підозрюють в допомозі при оборудках на 20 млн доларів

Київ • УНН

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Заступниця керівника департаменту банку допомогла приховати викрадення 20 млн доларів з нафтопереробної компанії. Кошти були виведені через підроблений контракт на постачання нафти в день вторгнення рф.

Банківську працівницю підозрюють в допомозі при оборудках на 20 млн доларів

Заступницю керівника департаменту банку підозрюють в тому, що вона допомогла заволодіти 20 млн доларів, які належали українській нафтопереробній компанії. Вона приховала сліди злочину.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає УНН.

Деталі

Учасники організованої групи на чолі з членом наглядової ради нафтопереробної компанії у перший день повномасштабного вторгнення росії підробили контракт на постачання сирої нафти та рахунки на оплату.

Вони незаконно переказали на рахунок іноземної компанії, яка належить цьому ж члену наглядової ради, 20 млн доларів з рахунку підприємства.

Посадовиця банку приховала сліди злочину - внесла недостовірні відомості до копії підробленого контракту про нібито отримання цього контракту банком завчасно. Крім цього, вона знищила справжні контракт та рахунки.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників злочину.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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