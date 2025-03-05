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Банковскую работницу подозревают в помощи при операциях на 20 млн долларов

Киев • УНН

 • 20819 просмотра

Заместительница руководителя департамента банка помогла скрыть кражу 20 млн долларов из нефтеперерабатывающей компании. Средства были выведены через поддельный контракт на поставку нефти в день вторжения РФ.

Банковскую работницу подозревают в помощи при операциях на 20 млн долларов

Заместителя руководителя департамента банка подозревают в том, что она помогла завладеть 20 млн долларов, которые принадлежали украинской нефтеперерабатывающей компании. Она скрыла следы преступления.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

Участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения россии подделали контракт на поставку сырой нефти и счета на оплату.

Они незаконно перевели на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену наблюдательного совета, 20 млн долларов с счета предприятия.

Служащая банка скрыла следы преступления - внесла недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком заранее. Кроме того, она уничтожила подлинные контракт и счета.

Предварительное расследование продолжается, принимаются меры по установлению других соучастников преступления.

Лилия Подоляк

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