Банковскую работницу подозревают в помощи при операциях на 20 млн долларов
Киев • УНН
Заместительница руководителя департамента банка помогла скрыть кражу 20 млн долларов из нефтеперерабатывающей компании. Средства были выведены через поддельный контракт на поставку нефти в день вторжения РФ.
Заместителя руководителя департамента банка подозревают в том, что она помогла завладеть 20 млн долларов, которые принадлежали украинской нефтеперерабатывающей компании. Она скрыла следы преступления.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает УНН.
Детали
Участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения россии подделали контракт на поставку сырой нефти и счета на оплату.
Они незаконно перевели на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену наблюдательного совета, 20 млн долларов с счета предприятия.
Служащая банка скрыла следы преступления - внесла недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком заранее. Кроме того, она уничтожила подлинные контракт и счета.
Предварительное расследование продолжается, принимаются меры по установлению других соучастников преступления.