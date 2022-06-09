Балансування на межі ядерної війни: правляча партія Північної Кореї провела засідання

КИЇВ. 9 червня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин скликав пленарне засідання правлячої партії, на якому він, як очікується, розгляне державні справи, у тому числі спалах COVID-19, і, можливо, розгляне відносини з Вашингтоном та Сеулом в умовах балансування на межі ядерної війни. Про це УНН пише з посиланням на АР.