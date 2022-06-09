Балансування на межі ядерної війни: правляча партія Північної Кореї провела засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин скликав пленарне засідання правлячої партії, на якому він, як очікується, розгляне державні справи, у тому числі спалах COVID-19, і, можливо, розгляне відносини з Вашингтоном та Сеулом в умовах балансування на межі ядерної війни. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Пленарне засідання ЦК правлячої Робочої партії розпочалося в середу в столиці країни Пхеньяні, повідомило в четвер офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї, і може тривати кілька днів.
Зустріч проходить на тлі ознак того, що Північна Корея готується до свого першого ядерного випробувального вибуху за останні п'ять років. Окрім того, КНДР провела численні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.
Північна Корея в неділю запустила рекордні за один день вісім балістичних ракет у море з різних місць на своїй території.
За інформацією деяких експертів, Північна Корея майже закінчила підготовку до вибуху ядерного пристрою на полігоні у північно-східному місті Пунгері. Цей об'єкт не діяв з того часу, як Північ провела шосте ядерне випробування у вересні 2017 року - тоді КНДР заявила, що підірвала термоядерну бомбу, призначену для міжконтинентальних балістичних ракет.
Контекст
Під час попереднього пленарного засідання партії у грудні Кім повторив свою обіцянку активізувати військову ядерну програму та розпочати виробництво більш потужних та досконалих систем озброєнь.
Північна Корея вже встановила річний рекорд балістичних пусків у першій половині 2022 року, випустивши 31 ракету під час 18 різних пусків, включаючи перші демонстрації міжконтинентальних балістичних ракет з 2017 року.
Експерти кажуть, що надзвичайно швидкі темпи проведення випробувань наголошують на подвійному намірі Кім Чен Ина розширити свій арсенал і чинити тиск на адміністрацію Байдена.
Хоча адміністрація Байдена заявила, що наполягатиме на додаткових санкціях, якщо Північна Корея проведе ще одне ядерне випробування, розбіжності між постійними членами Ради Безпеки ООН унеможливлюють значущі каральні заходи.
Цього року росія та Китай наклали вето на ініційовану США резолюцію, яка передбачала посилення санкцій.
Додамо
Ядерні переговори між США і Північною Кореєю зайшли в глухий кут в 2019 році через розбіжності щодо послаблення санкцій в обмін на кроки з роззброєння Північної Кореї.