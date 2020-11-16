Баланс у зовнішній політиці: Санду обіцяє прагматичний діалог з Україною, Росією та ЄС

“Ми побудуємо справжній баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США. Я буду працювати на всіх громадян нашої країни”, - заявила політик.

Вона пообіцяла побудувати Молдову, у якій громадяни всіх етнічних груп будуть відчувати себе в безпеці.

“У якій їх права, включаючи право на використання своєї мови, будуть надійно захищені”, — додала Санду.

Нагадаємо, в Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не виявили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли екс-прем’єр-міністр країни Майя Санду і діючий президент Ігор Додон.

Після обробки 100% протоколів в країні кандидат в президенти від ПДС Майя Санду, колишня економістка Світового банку, яка виступає за тісніші відносини з Європейським Союзом, отримала 57,75%, а чинний президент Ігор Додон — 42,25% голосів виборців.

Раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський по телефону привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах в Молдові і запросив відвідати Україну.



