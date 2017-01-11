Б.Обама не зміг стримати сліз під кінець прощальної промови

У своїй промові він назвав расизм і економічну нерівність одними з головних загроз для демократії в США.

Ще однією небезпекою для демократичного устрою Сполучених Штатів Б.Обама вважає тенденційний підбір фактів політиками, коли думки не засновані на "деяких загальних вихідних фактах" - тобто, популізм. Як приклад подібної ситуації він навів проблему зміни клімату, над якою активно працювала адміністрація Б.Обами, і до якої демонстративно байдужий обраний президент США Дональд Трамп.

"Зараз ми можемо і повинні сперечатися про кращий підхід до цієї проблеми. Але просто заперечувати проблему означає не тільки зраду майбутніх поколінь, а й зраду самого духу інновацій та практичного вирішення проблем, якими керувалися наші засновники", - заявив Б.Обама.

Президент США нагадав і про загрозу для світового порядку, заснованого на дотриманні законів і прав людини, з боку релігійних фанатиків, а також іноземних автократій.

"Суперники, такі як Росія і Китай, не зможуть досягти у світі такого ж впливу, якщо тільки ми не відійдемо від того, що відстоюємо, і не перетворимося на ще одну велику країну, яка залякує менших сусідів", - підкреслив він.

Це був єдиний раз, коли Барак Обама напряму згадав про Росію та Китай. Конкретно про Україну він не говорив.

Президент США виступав з прощальною промовою у чиказькому конгрес-центрі McCormick Place. Він заявив, що хоче виголосити промову не у Білому домі, а в Чикаго, "де все почалося", - саме там він перебував, коли отримав звістку про свою першу перемогу на президентських виборах в 2008 році.

Разом з ним сюди прибули перша леді Мішель Обама і віце-президент Джо Байден з дружиною.

У залі зібралися близько 20 тисяч осіб. Спочатку квитки на захід роздавали безплатно, але пізніше їхня ціна у перекупників в інтернеті перевищила тисячу доларів.

Сліз Б.Обама не стримав, звертаючись з трибуни до своєї дружини Мішель: "Протягом останніх 25 років ти була не тільки моєю дружиною і матір'ю моїх дітей, ти була моїм найкращим другом... І я пишаюся тобою. Вся країна пишається тобою".

Перший чорношкірий президент США, якому зараз 55 років, був обраний у 2008 році й провів у Білому домі два строки. Його наступник, республіканець Дональд Трамп, уже обіцяв скасувати деякі реформи Барака Обами.

20 січня 2017 року новий обраний президент складе присягу і офіційно вступить на посаду.