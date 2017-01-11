Б.Обама не смог сдержать слез в конце прощальной речи

В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США.

Еще одной опасностью для демократического строя Соединенных Штатов Б.Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мысли не основаны на "некоторых общих исходных фактах" - то есть, популизм. В качестве примера подобной ситуации он привел проблему изменения климата, над которой активно работала администрация Б.Обамы, и к которой демонстративно равнодушен избранный президент США Дональд Трамп.

"Сейчас мы можем и должны спорить о лучшем подходе к этой проблеме. Но просто отрицать проблему означает не только предательство будущих поколений, но и предательство самого духа инноваций и практического решения проблем, которыми руководствовались наши основатели", - заявил Б.Обама.

Президент США напомнил и об угрозе мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков, а также иностранных автократий.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь в мире такого же влияния, если только мы не отойдем от того, что отстаиваем, и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает меньших соседей", - подчеркнул он.

Это был единственный раз, когда Барак Обама напрямую вспомнил о России и Китае. Именно об Украине он не говорил.

Президент США выступал с прощальной речью в чикагском конгресс-центре McCormick Place. Он заявил, что хочет произнести речь не в Белом доме, а в Чикаго, "где все началось", - именно там он находился, когда получил известие о своей первой победе на президентских выборах в 2008 году.

Вместе с ним сюда прибыли первая леди Мишель Обама и вице-президент Джо Байден с женой.

В зале собрались около 20 000 человек. Сначала билеты на мероприятие раздавали бесплатно, но позже их цена у перекупщиков в интернете превысила тысячу долларов.

Слез Б.Обама не сдержал, обращаясь с трибуны к своей жене Мишель: "В течение последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой".

Первый чернокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран в 2008 году и провел в Белом доме два срока. Его преемник, республиканец Дональд Трамп, уже обещал отменить некоторые реформы Барака Обамы.

20 января 2017 г. новый избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.