Б.Обама не думає, що керівництво ФБР намагається вплинути на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що він не вірить в те, що директор ФБР Джеймс Комі намагався вплинути на президентські вибори, вирішивши розглянути листи з приватного серверу Хілларі Клінтон, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“І я не вірю, що він будь-яким способом намагається впливати на одні вибори так чи інакше. Я думаю, що він серйозний державний службовець, який хоче зробити все правильно”, — заявив президент США.
“Я вже говорив раніше і скажу ще раз, Джим Комі — хороша людина”, — сказав Б.Обама.
Як повідомляв УНН, Президент США Барак Обама наступного тижня зустрінеться зі своїм майбутнім наступником.