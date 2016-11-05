Б.Обама не думает, что руководство ФБР пытается повлиять на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что он не верит в то, что директор ФБР Джеймс Коми пытался повлиять на президентские выборы, решив рассмотреть письма с частного сервера Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .
"И я не верю, что он каким-либо способом пытается влиять на выборы так или иначе. Я думаю, что он серьезный государственный служащий, который хочет сделать все правильно ", - заявил президент США.
"Я уже говорил ранее и скажу еще раз, Джим Коми - хороший человек", - сказал Б.Обама.
Как сообщал УНН, Президент США Барак Обама на следующей неделе встретится со своим будущим преемником .