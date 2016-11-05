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15 марта, 19:03 • 113925 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135793 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128458 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111752 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104893 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101032 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133654 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама не думает, что руководство ФБР пытается повлиять на выборы

Б.Обама не думает, что руководство ФБР пытается повлиять на выборы

Киев • УНН

 • 7880 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что он не верит в то, что директор ФБР Джеймс Коми пытался повлиять на президентские выборы, решив рассмотреть письма с частного сервера Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на Reuters .

"И я не верю, что он каким-либо способом пытается влиять на выборы так или иначе. Я думаю, что он серьезный государственный служащий, который хочет сделать все правильно ", - заявил президент США.

"Я уже говорил ранее и скажу еще раз, Джим Коми - хороший человек", - сказал Б.Обама.

Как сообщал УНН, Президент США Барак Обама на следующей неделе встретится со своим будущим преемником .

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