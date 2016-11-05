Б.Обама не думает, что руководство ФБР пытается повлиять на выборы

"И я не верю, что он каким-либо способом пытается влиять на выборы так или иначе. Я думаю, что он серьезный государственный служащий, который хочет сделать все правильно ", - заявил президент США.

"Я уже говорил ранее и скажу еще раз, Джим Коми - хороший человек", - сказал Б.Обама.

Как сообщал УНН, Президент США Барак Обама на следующей неделе встретится со своим будущим преемником .