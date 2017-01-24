Б.Джонсон: британський уряд розпочне процедуру виходу з ЄС до кінця березня

"Верховний суд вже висловився. Тепер парламент повинен підтвердити волю людей – ми запустимо статтю 50 (Лісабонського договору, - ред.) в кінці березня. Ми рухаємося вперед!", - написав Б.Джонсон.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Великої Британії зобов'язав уряд отримати схвалення парламенту для початку переговорів про вихід країни з ЄС.