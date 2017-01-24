Б.Джонсон: британское правительство начнет процедуру выхода из ЕС до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство Великобритании планирует начать процедуру выхода из Европейского Союза до конца марта, как и планировалось ранее, несмотря на необходимость получения согласия парламента. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.
"Верховный суд уже высказался. Теперь парламент должен подтвердить волю людей - мы запустим статью 50 (Лиссабонского договора, - ред.) в конце марта. Мы движемся вперед!", - Написал Б.Джонсон.
Как сообщал УНН, Верховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС.