Б.Джонсон: британское правительство начнет процедуру выхода из ЕС до конца марта

"Верховный суд уже высказался. Теперь парламент должен подтвердить волю людей - мы запустим статью 50 (Лиссабонского договора, - ред.) в конце марта. Мы движемся вперед!", - Написал Б.Джонсон.

Как сообщал УНН, Верховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС.