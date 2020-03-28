Ажіотаж на кордоні: в Україну за добу повернулося понад 37 тис. людей, з них 22 тисячі - пішки

“Учора український кордон на в’їзд та виїзд загалом перетнули майже 49 тисяч осіб. З яких понад 37 тисяч осіб — це українці, які повернулися із-за кордону (для порівняння, попередньої доби в Україну повернулося 18 тисяч українців)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше наші співвітчизники вчора поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів. Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували на перетинання кордону.

Так, для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. Крім того, на певний час на одному з напрямків був відкритий піший напрямок. Всього вчора оформлено більше 22 тисяч українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби — 6,5 тисячі осіб).

Окрім того, в аеропорту “Бориспіль” за добу було оформлено 5,5 тисячі українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами.

Також вчора Україну залишили 4,4 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

“За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 39 тисяч осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, Омбудсмен Денісова у ніч на 28 березня повідомила, що на українсько-польскому кордоні черг уже не було.