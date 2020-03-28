Ажиотаж на границе: в Украину за сутки вернулось более 37 тыс. человек, из них 22 тысячи - пешком

"Вчера украинскую границу на въезд и выезд в общем пересекли почти 49 тысяч человек. С которых более 37 тысяч человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, за предыдущие сутки в Украине вернулось 18 тысяч украинцев)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего наши соотечественники вчера возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы.

Так, для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС. Кроме того, на время на одном из направлений было открыто пешее направление. Всего вчера оформлено более 22 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком (за предыдущие сутки - 6,5 тысячи человек).

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тысячи украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Также вчера Украину оставили 4,4 тысячи иностранцев, которые оформлены на выезд.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - добавляется в сообщении.

Напомним, Омбудсмен Денисова в ночь на 28 марта сообщила, что на украинско-польской границе очередей уже не было.