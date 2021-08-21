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Азербайджан повідомив про обстріли зі сторони Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міноборони Азербайджану заявило про черговий обстріл з боку Вірменії, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, напередодні ввечері вірменські військові відкривали вогонь зі снайперських гвинтівок, автоматів і кулеметів по позиціях азербайджанської армії в напрямку сіл Йелліджа і Істісу Кяльбаджарського району, Гаралар Товузського району і Галакенд Гедабекського району, а також в районі села Чагадюз Ходжавендського району та міста Шуша.

“Втрат серед особового складу азербайджанської армії немає. Оперативна обстановка контролюється нашими підрозділами”, — додали в Міноборони.

У Вірменії це повідомлення поки не прокоментували.

Раніше

Перестрілки на вірмено-азербайджанському кордоні поновилися 28 липня, повідомлялося про загиблих і поранених. Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні угоди про припинення вогню, але пізніше за посередництва російських миротворців домовилися про перемир’я. Проте обстріли тривають.

Відносини між республіками залишаються дуже напруженими, перш за все через ситуацію навколо Нагірного Карабаху. Минулої осені черговий виток військового протистояння закінчився укладенням вигідної для Азербайджану угоди: Вірменія повернула Кельбаджарський, Лачинський і Агдамський райони; у регіоні розмістилися російські миротворці. У Вірменії цей документ спровокував урядову кризу.

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