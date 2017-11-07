Автомобіль протаранив школу в Сіднеї, двоє дітей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Автомобіль протаранив в будівлю школи в Сіднеї, в результаті чого двоє дітей загинули і ще 21 дитина постраждала, повідомляє телеканал ABC, передає УНН.
Зазначається, що всього в момент інциденту в класі перебували 24 дитини. З них п'ятеро, серед яких двоє з серйозними травмами, були госпіталізовані.
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За даними телеканалу, за кермом автомобіля перебувала 52-річна жінка, яка в результаті ДТП не постраждала. Її відправили на експертизу.
Нагадаємо, у США в штаті Південна Кароліна автомобіль протаранив групу військових. Внаслідок інциденту 2 солдатів загинули, ще 6 отримали поранення.