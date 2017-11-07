Автомобиль протаранил школу в Сиднее, двое детей погибли

Отмечается, что всего в момент инцидента в классе находились 24 ребенка. Из них пятеро, среди которых двое с серьезными травмами, были госпитализированы.

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По данным телеканала, за рулем автомобиля находилась 52-летняя женщина, которая в результате ДТП не пострадала. Ее отправили на экспертизу.

Напомним, в США в штате Южная Каролина автомобиль протаранил группу военных. В результате инцидента 2 солдат погибли, еще 6 получили ранения.