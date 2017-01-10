Автобус з'їхав у кювет і перекинувся на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Камінь-Каширському районі автобус з'їхав у кювет і перекинувся, ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Повідомлення надійшло до поліції від фельдшера швидкої допомоги Камінь-Каширської райлікарні. Він повідомив, що о 09:40 на автодорозі, сполученням “Камінь-Каширський-Седлище” трапилась ДТП. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.
Поліцейські з’ясували, що 49-річний водій автобуса марки “Неоплан”, перебував поза маршрутом і направлявся разом зі своїм помічником до селища Любешів для проведення ремонту транспортного засобу. Неподалік села Пнівне Камінь-Каширського району, внаслідок заносу, водій не впорався із керуванням, з’їхав у кювет. Автобус перекинувся.
Відомості поліція зареєструвала в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Проводиться перевірка.